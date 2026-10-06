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Одна инъекция CAR T-клеток уменьшила солидные опухоли у мышей

Одна инъекция CAR T-клеток уменьшила солидные опухоли у мышей

CAR T-терапия успешно применяется для лечения рака крови и лимфатической системы, однако против солидных опухолей она работает менее эффективна.

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