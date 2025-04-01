Экс-участница «Ашрам Шамбалы» рассказала об укладе жизни секты

Личность человека в секте полностью «стирается», и он больше не воспринимает реальность. Об этом во вторник, 1 апреля, рассказала «Известиям» бывшая участница секты «Ашрам Шамбалы» (запрещена на территории РФ) Светлана.
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