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Экс-участница «Ашрам Шамбалы» рассказала об укладе жизни секты

Экс-участница «Ашрам Шамбалы» рассказала об укладе жизни секты

Личность человека в секте полностью «стирается», и он больше не воспринимает реальность. Об этом во вторник, 1 апреля, рассказала «Известиям» бывшая участница секты «Ашрам Шамбалы» (запрещена на территории РФ) Светлана.

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