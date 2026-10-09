Цифровой стеклянный потолок: женскому ИИ-персонажу заплатили на 10,25% меньше, чем мужской версии

Исследователи выяснили, что люди переносят предвзятость на ассистентов с искусственным интеллектом, даже если технология и результаты работы идентичны Эксперимент с участием 189 специалистов умственного труда показал, что люди финансово дискриминируют искусственный интеллект, если он имеет женское воплощение.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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