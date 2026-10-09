Цифровой стеклянный потолок: женскому ИИ-персонажу заплатили на 10,25% меньше, чем мужской версии

Исследователи выяснили, что люди переносят предвзятость на ассистентов с искусственным интеллектом, даже если технология и результаты работы идентичны Эксперимент с участием 189 специалистов умственного труда показал, что люди финансово дискриминируют искусственный интеллект, если он имеет женское воплощение.