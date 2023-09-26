Предсказан пик укрепления курса рубля

На пике укрепления российской валюты, который ожидается в июне 2024-го, доллар будет стоить 87,5 рубля, а евро – 97,5 рубля, следует из прогноза социально-экономического развития страны на 2024-2026 годы, подготовленного Минэкономразвития.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии