«Швейцарская сходка по Украине потеряла смысл». В Верховной Раде задумались над мирными предложениями Путина

Спикер ГД Володин: депутаты Верховной Рады обсуждают предложения главы РФ Путина Депутаты Верховной Рады Украины обсуждают мирные инициативы по урегулированию конфликта, предложенные президентом России Владимиром Путиным.
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