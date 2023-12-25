Путин — мир только на наших условиях. И запустил репатриацию русских

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Закон и Порядок

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Комментарии
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salnikovoleg salnikov
мудак, я и все мои предки родились и живут в России. Просто в отличии от тебя немного умею мыслить своей головой а не верить пишущим проституткам.
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5 час.
salnikovoleg salnikov
Владимир Путин подписал новый закон - теперь получателями маткапитала смогут стать только те, кто на момент рождения ребёнка имел российское гражданство. Правда для Абдурахмонов оставили небольшую лазейку - если кто-то один из многонациональной пары имеет российское гражданство, этого будет достаточно для получения маткапитала. Теперь инородцы для получения маткапитала сначала будут оформлять гражданство, а его не так уж и трудно получить - только в 2022 году 173 тысячи таджиков получили российское гражданство, это не считая граждан других государств. Раньше ситуация была такая - любой гастарбайтер получал гражданство, далее автоматом гражданство получали его дети, тут же оформлялся маткапитал, соцпособия и прочее. Причём неважно было, где эти дети родились и где они будут жить после оформления российского гражданства - многие, получив миллионы рублей (за нескольких детей) из госбюджета (читай - из кармана российских налогоплательщиков), оформив ежемесячные выплаты, уезжали обратно в родной кишлак и там уже продолжали получать выплату на карточку как граждане РФ. На данный момент вопрос лишь частично решён с маткапиталом, другие соцпособия (для молодых семей, детские и прочие) для приезжих халявщиков остались всё так же доступными. В целом закон неплохой, но требует доработки
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5 час.
Gerbera Gerberova
Не принимают ,т.к.с Казахстана.Говорят что нужно знать русский язык ,хотя мы русские.
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2 час.

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