Думала, муж мне изменяет, а он у матушки своей убирается

Елена Львовна

а нужна ли вообще такая "семья", где не могут друг с другом поговорить и вместе решить такую простую проблему, как помощь старшим? Зачем это вообще все скрывать? Что-то не так... либо с самой дамой, либо это просто блеф. Попытка привлечь аудиторию надуманной ситуацией