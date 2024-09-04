Мой второй муженек, Костик, начал чудить примерно через полгода после того, как мы сошлись.
Думала, муж мне изменяет, а он у матушки своей убирается
Комментарии
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Елена Львовна
а нужна ли вообще такая "семья", где не могут друг с другом поговорить и вместе решить такую простую проблему, как помощь старшим? Зачем это вообще все скрывать? Что-то не так... либо с самой дамой, либо это просто блеф. Попытка привлечь аудиторию надуманной ситуацией
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