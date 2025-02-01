Белгородская область, 1 февраля. Вооружённые силы Украины (ВСУ) продолжают целенаправленные обстрелы приграничных районов Белгородской области, нанося удары по гражданской инфраструктуре и создавая угрозу для жизни мирных жителей.
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