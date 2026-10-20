Жители Залегощенского района обеспокоены судьбой и состоянием местного дома культуры. В 2020 году здесь была проведена реконструкция, однако, как сообщили в местной администрации, при эксплуатации здания были выявлены недостатки в строительстве, что было установлено актом экспертного исследования Центра независимой экспертизы и оценки «АНСОР».