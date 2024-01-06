Артиллеристы ВС РФ с первого выстрела уничтожили командный пункт ВСУ

РИА Новости/Станислав Красильников Российские артиллеристы группировки войск "Запад" из гаубицы Д-30 с первого выстрела уничтожил замаскированный блиндаж, в котором находился командный пункт подразделения ВСУ на купянском направлении.
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