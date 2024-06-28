Маск назвал мемы победителем предвыборных дебатов Трампа и Байдена

Американский бизнесмен Илон Маск заявил, что интернет-мемы стали настоящими победителями прошедших в США предвыборных дебатов между бывшим президентом Дональдом Трампом и нынешним руководителем страны Джо Байденом.
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