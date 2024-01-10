Трейдер Старт 2016
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Трейдер Старт 2016

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Гендиректор Boeing признал ошибки компании в связи с инцидентом с 737 Max 9

Генеральный директор Boeing Co. Дэйв Кэлхаун сдержал слезы, заявив, что авиапроизводитель должен признать свои ошибки, столкнувшись с инцидентом в сфере безопасности, который ставит вопросы по поводу качества его производства, пишет Bloomberg.

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