34 очка Лаури Маркканена помогли «Юте» одолеть «Нью-Йорк»

Наиболее результативным игроком матча стал форвард «Юты» Лаури Маркканен. На его счету 34 очка, 9 подборов и 2 передачи при 11 точных из 15 бросков с игры, 5 из 8 из-за дуги и 7 из 8 со штрафной линии.