34 очка Лаури Маркканена помогли «Юте» одолеть «Нью-Йорк»

Наиболее результативным игроком матча стал форвард «Юты» Лаури Маркканен. На его счету 34 очка, 9 подборов и 2 передачи при 11 точных из 15 бросков с игры, 5 из 8 из-за дуги и 7 из 8 со штрафной линии.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
- Депутат Свищев: Овечкин мог бы стать политиком – он пользуется колоссальной популярностью у россиян. Хочется, чтобы великий спортсмен передал любовь к родине»
- Гран-при России. «Невский лед». Акатьева, Муравьева, Горбачева, Яметова, Важнова выйдут на лед с короткими программами
- «Рэпторс» представили новый дизайн площадки с динозавром, забивающим в стиле Винса Картера
Свежие комментарии