Спички - не игрушка

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Путин очень мудро ответил всему "русофобскому" Западу

Путин очень мудро ответил всему "русофобскому" Западу

Как известно, тема русофобии сейчас очень и очень актуальна, потому что русофобские возгласы звучат буквально из каждого утюга, и практически во всех странах мира в той или иной степени говорят о негативном влиянии России на международную политику.

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