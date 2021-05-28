Путин очень мудро ответил всему "русофобскому" Западу

Как известно, тема русофобии сейчас очень и очень актуальна, потому что русофобские возгласы звучат буквально из каждого утюга, и практически во всех странах мира в той или иной степени говорят о негативном влиянии России на международную политику.
Как известно, тема русофобии сейчас очень и очень актуальна, потому что русофобские возгласы звучат буквально из каждого утюга, и практически во всех странах мира в той или иной степени говорят о негативном влиянии России на международную политику.
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