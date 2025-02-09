Травма Васкеса – 36-я у «Реала» в сезоне. 26 из них – мышечные повреждения

В воскресенье мадридский клуб сообщил о травме Лукаса Васкеса – защитник пропустит 2-3 недели из-за повреждения бедра и не сыграет с «Манчестер Сити» в первом стыковом матче за выход в 1/8 финала Лиги чемпионов.