Семья сбежала из Европы после страшных слов дочери. Чем их удивила Россия?

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Комментарии
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Сергей Одинцов
В семейство Кузьма добралось через Финляндию и Выборг. И, несмотря на все сложности новой жизни, ни разу о своем решении.
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17 час.
Сергей Одинцов
А прочесть перед публикацией никак?
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17 час.
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