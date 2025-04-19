Семья сбежала из Европы после страшных слов дочери. Чем их удивила Россия?

Два десятилетия «европейской мечты» и побег в Россию. Что вынудило благополучное семейство Кузьма бросить обжитое место в Португалии и сменить все привилегии Евросоюза на скромный подмосковный Звенигород?Разбитые иллюзии Знакомство на танцплощадке переросло в предложение брака спустя всего три дня — так началась история любви Евгении и Владимира.