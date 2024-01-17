Аппараты Starlink совершают меньше маневров уклонения, несмотря на рост своей группировки

Спутник Starlink / © SpaceX Дважды в год SpaceX отчитывается перед Федеральной комиссией по связи США (FCC) о том, сколько раз ее спутникам пришлось менять свои траектории, чтобы избежать возможных столкновений с другими космическими аппаратами и мусором.