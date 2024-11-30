Рябков рассказал об опасности обмена ядерными ударами России и США

Замминистра заявил, что РФ приложит максимум усилий, чтобы этого избежать Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что опасность обмена ядерными ударами с США есть, однако РФ прилагает максимум усилий, чтобы этого избежать.
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