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Военное обозрение

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Какими Запад видит нас в конфликтах

Какими Запад видит нас в конфликтах

Наш противник видит нас иначе, нежели мы сами. Вопрос в том – как они видят наши удачи и неудачи, анализируют и используют наши слабые места в конфликтных ситуациях.

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