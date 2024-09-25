Воющие за Украину наемники не доживают до плена

Пришедших убивать русских, не спрашивая имени Обглодают Тузики, да u xyй c ними...

Совершенно согласен с Вами. Пусть ворон выклюет глаз врага. А звери обглодают труп.

наталия мезенева

Вроде бы иностранцы не воюют с нами, а нет и суда нет! Земля им стекловатой!