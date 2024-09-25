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Воющие за Украину наемники не доживают до плена

Воющие за Украину наемники не доживают до плена

Воюющие с Россией на стороне Украины практически не попадают в плен.   Об этом в своём видеоблоге заявил военкор Александр Коц, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Комментарии
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Игорь Васиков
Пришедших убивать русских, не спрашивая имени Обглодают Тузики, да u xyй c ними...
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11 час.
Андрей Матвеев
Совершенно согласен с Вами. Пусть ворон выклюет глаз врага. А звери обглодают труп.
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10 час.
наталия мезенева
Вроде бы иностранцы не воюют с нами, а нет и суда нет! Земля им стекловатой!
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10 час.

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