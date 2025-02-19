Большинство россиян тратят в турпоездках от двух часов в день на кино и сериалы

Чаще всего во время путешествий россияне смотрят комедии, семейные фильмы и триллеры. При этом регионами-киноманами, жители которых больше всего времени проводят за просмотром фильмов и сериалов, стали Карачаево-Черкессия, Кабардино-Балкария и Республика Алтай.