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Лайвли требовала 8 миллионов, а получила жалкие 400 тысяч: судья назвал ее адвокатов «неразумными»

Лайвли требовала 8 миллионов, а получила жалкие 400 тысяч: судья назвал ее адвокатов «неразумными»

Суд присудил Лайвли 400 тысяч долларов из 8 млн требований Судья в Нью-Йорке существенно урезал запрос Блейк Лайвли на возмещение судебных издержек, присудив актрисе лишь 400 тысяч долларов из восьми миллионов, которые она пыталась взыскать с Джастина Бальдони.

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