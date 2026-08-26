Лайвли требовала 8 миллионов, а получила жалкие 400 тысяч: судья назвал ее адвокатов «неразумными»

Суд присудил Лайвли 400 тысяч долларов из 8 млн требований Судья в Нью-Йорке существенно урезал запрос Блейк Лайвли на возмещение судебных издержек, присудив актрисе лишь 400 тысяч долларов из восьми миллионов, которые она пыталась взыскать с Джастина Бальдони.