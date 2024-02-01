В Салехарде Год семьи и Год детства откроют масштабным семейным фестивалем «Связь поколений». 3 и 4 февраля с 12:00 до 18:00 в Центре культуры и спорта «Геолог» можно будет погрузиться в разные временные эпохи и посетить тематические площадки, посвященные временам СССР и современности.