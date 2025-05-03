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Стало известно, с какой целью ВСУ провели массированную атаку на Крым

Стало известно, с какой целью ВСУ провели массированную атаку на Крым

Украина не смирилась с обещанием США признать Крым российским, поэтому провела массированную атаку беспилотниками, заявил NEWS.

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