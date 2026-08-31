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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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В Госдуме обсудят судейство в российском футболе, сказал Свищев: «Многих арбитров беспокоит засилье иностранцев. Скандалов много. Будем разбираться в вопросе»

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев рассказал о планах провести встречу на предмет судейства в российском футболе.

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