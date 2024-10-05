Процесс регистрации товарного знака, патента на изобретение и промышленного образца: основные этапы и рекомендации Юлия СоколоваВ условиях современного рынка защита интеллектуальной собственности приобретает всё большее значение.
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