Пока полетаем на Airbus A320 и Boeing 737: «Аэрофлот» получит первые МС-21 к концу 2027 года

А на регулярные рейсы эти лайнеры выйдут, скорее всего, в 2028 году Сертификацию полностью импортозамещенного пассажирского самолета МС-21 планируют завершить к середине 2027 года.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым