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Пока полетаем на Airbus A320 и Boeing 737: «Аэрофлот» получит первые МС-21 к концу 2027 года

Пока полетаем на Airbus A320 и Boeing 737: «Аэрофлот» получит первые МС-21 к концу 2027 года

А на регулярные рейсы эти лайнеры выйдут, скорее всего, в 2028 году Сертификацию полностью импортозамещенного пассажирского самолета МС-21 планируют завершить к середине 2027 года.

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