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15 фото юной Анджелины Джоли, которые стоит посмотреть

15 фото юной Анджелины Джоли, которые стоит посмотреть

Уже знаменитая, но еще такая молодая…все фото данной небольшой коллекции сделаны до 2010 года. В те времена Энжи не стеснялась обнажаться, и ее невероятно глубокое декольте или голая спина не казались прессе и публике чем-то запредельным.

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