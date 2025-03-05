15 фото юной Анджелины Джоли, которые стоит посмотреть

Уже знаменитая, но еще такая молодая…все фото данной небольшой коллекции сделаны до 2010 года. В те времена Энжи не стеснялась обнажаться, и ее невероятно глубокое декольте или голая спина не казались прессе и публике чем-то запредельным.
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