Британский подросток зарезал трех детей в танцевальной студии. Это привело к беспорядкам и столкновениям с полицией

В британском Саутпорте прошли столкновения с полицией после гибели детей В английском городе Саутпорт 17-летний подросток напал с ножом на танцевальную студию и зарезал трех детей — девочек в возрасте от 6 до 9 лет.
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