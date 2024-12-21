Захарова сравнила Зеленского с бен Ладеном: «Стал главой террористической ячейки»

МОСКВА, 21 декабря, ФедералПресс. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала РИА Новости недавние атаки беспилотников на Казань, назвав Владимира Зеленского лидером террористической ячейки.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии