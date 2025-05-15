Двух жителей Севастополя арестовали по делу о госизмене

В управлении Федеральной службы безопасности по Республике Крым и городу Севастополю сообщили, что двое подозреваемых в государственной измене, задержанные в Севастополе, будут находиться под стражей в течение двух месяцев.
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