На грани катастрофы: у ВСУ заканчиваются люди

Год назад, 10 октября, с фланговых охватов Авдеевского укрепрайона началась наступательная операция ВС России.
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