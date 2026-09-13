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Камин, темное дерево и розы из детства: дом Эдиты Пьехи под Петербургом

Камин, темное дерево и розы из детства: дом Эдиты Пьехи под Петербургом

Эдита Пьеха давно выбрала лесную тишину вместо городской суеты. Дом под Петербургом меньше всего похож на парадную резиденцию: снаружи — сдержанный зеленый фасад, который почти растворяется среди деревьев, а внутри — обстановка старого английского дома с камином, темным деревом и сервантами за стеклом.

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