Камин, темное дерево и розы из детства: дом Эдиты Пьехи под Петербургом

Эдита Пьеха давно выбрала лесную тишину вместо городской суеты. Дом под Петербургом меньше всего похож на парадную резиденцию: снаружи — сдержанный зеленый фасад, который почти растворяется среди деревьев, а внутри — обстановка старого английского дома с камином, темным деревом и сервантами за стеклом.