Лебединая песня воробьиных калибров?

Давайте сразу подведем один итог. При проведении СВО родилась новая концепция боя, к которой почти сразу же начали изобретать средства как «про», так и «контра».
Популярные статьи
- Рогов: Представители ЧВК «Вагнер» подтвердили гибель Евгения Пригожина и Дмитрия Уткина
- «Цель удара достигнута, объект поражён»: Минобороны подтвердило нанесение ракетного удара по центру принятия решений ВСУ
- Сара Вагенкнехт: Мы не желаем чтоб немецкие танки вновь стреляли в русских, пора переходить к переговорам с Россией
Свежие комментарии