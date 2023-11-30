Путин пошутил о слезах Силуанова из-за предложений по расходам бюджета

В ходе встречи с молодыми учеными в парке науки и искусства «Сириус» президент Владимир Путин пошутил о реакции министра финансов Антона Силуанова, когда тот узнает о дополнительных предложениях по расходам бюджета.
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