«Для женщины, которая готова быть собой»: что мы будем носить в сезоне осень-зима?

Обзор показов Московской недели моды. Фото с показа OKSANA KOSAREVA (Москва) предоставлено Пресс-службой Завершилась масштабная Московская неделя моды, которая сделала столицу точкой притяжения инфлюенсеров, дизайнеров, экспертов и всех, кто искренне влюблен в моду.
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