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Джабаров раскрыл, зачем украинские боевики создают комендатуры в Курской области

Джабаров раскрыл, зачем украинские боевики создают комендатуры в Курской области

Первый заместитель главы Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров раскрыл, зачем украинские боевики создают комендатуры в Курской области.

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Комментарии
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Тамара Кукушкина
Не верю.
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