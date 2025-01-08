Трамп сообщил, что Байден сделал много ошибок в ходе переговоров по Украине

Президент США Джо Байден и его администрация допустили много ошибок в ходе переговоров по Украине. Об этом заявил будущий президент Соединенных Штатов Дональд Трамп на пресс-конференции, пишет "Интерфакс".
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