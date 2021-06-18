Неприятная правда

5МИНУТКАПолитикаНеприятная правда Пишу исповедь впервые и если честно, не написал бы, если бы не одна история, точнее комментарий к ней.Вернуться к статье146НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьИрисВ Австралии, с хорошей работой, ты уже не был нищебродом...Валентина ЖУРАВЛЕВА (Иванова)Каждая девушка или женщина меряет по своей мерке: какова сама, такими и других видит! Она хорошее видит глазами и обижая человека прилюдно, хочет самоутвердиться! А не думает, что именно этот человек ей судьбой предназначен, что у парня ( у мужчины) душа красивая и добрая) ! Таких девушек и женщин я встречала только в больших городах, а загляни в глубинку- там много хороших девушек, не испорченных, добрых, нежных, любящих!Виктория Смолкинатак надо было тогда тоже знакомиться не с красавицами ,не красавица не стала бы унижать и высмеивать при всех.Михаил_Да смущался он и не мог к барышням подойти :) .Галина КлючниковаВы же в Австралии "своим умом и усилиями пробился на хорошую работу", встали на ноги. А что мешало достигнуть успеха на родине?Галина КлючниковаИ девушки к вам относились бы, как к серьёзному человеку.Михаил_Повезло парню.Lena HeidelСтолица Австралии Канберра. Удивительно, что парень живущий там, этого не знает.ЛюдмилаВ Австралии 8 столиц и одна из них СиднейАнна Желтоногова (Желтоногова.)Счастья вам!Марина Трянинакрасота - это тема субъективная...одним вы нравитесь, другим - не нравитесь, поэтому вопрос отсутствия интереса к парню из за внешности не самый главныйМарина Трянинабедная семья = это важный фактор, но если парень умен и образован, то его бедная семья важна только для родителей девушки...Вот и получается, что в первую очередь, парень должен быть личностью, интересным человеком, трудягой, а не нытиком с унылой внешностью... а для современных девчонок важны тусовки, значит, нужно уметь их организовыватьГорбатюк ВалерийВ Австралии девушке важен именно сам парень ( а не толерантное по западной моде кенгуру или обдолбанный коала, кому уже ВСЁ похрену), так что на внешность она особенно внимание не обращает, главное - внутреннее самоощущение. Я в курсе, брат двоюродный уже второй десяток лет под Канберрой обитает...Ирина ШестаковаДа, есть такое! Моя знакомая возмущалась: ее дочь с подругами обсуждали парней и говорили, что если машины - пусть парень идет лесом! Они достойны лучшего! А в вузе, где я работала, девчонки ходили до 5 курса одни. Спросила причину, а они говорят, что ребятам не интересно. Спросила у парня, а он сказал, что студенты, живущие в общаге, никому из девушек не нужны!Комментировать
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