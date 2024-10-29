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Рогов назвал заявление Киева о линии обороны в Запорожье мантрой

Рогов назвал заявление Киева о линии обороны в Запорожье мантрой

Глава комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов назвал заявления украинских властей по поводу строительства линии обороны на подконтрольной Украине части Запорожской области мантрой для самовнушения.

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