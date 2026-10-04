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Президент Латвии заявил, что обеспокоен низкой явкой на парламентские выборы

Президент Латвии заявил, что обеспокоен низкой явкой на парламентские выборы

Президент Латвии Эдгар Ринкевич выразил обеспокоенность низкой явкой на парламентские выборы. По его словам, она опасна для будущего государства.

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