Президент Латвии заявил, что обеспокоен низкой явкой на парламентские выборы

Президент Латвии Эдгар Ринкевич выразил обеспокоенность низкой явкой на парламентские выборы. По его словам, она опасна для будущего государства.
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