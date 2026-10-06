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SUSANIN

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В Ижевске задержали мужчину, который во время драки ударил оппонента ножом

В Ижевске задержали мужчину, который во время драки ударил оппонента ножом

Ижевск. Удмуртия. На улице Барышникова в Ижевске Росгвардейцы задержали 45-летнего мужчину, который подозревается в причинение вреда здоровью.

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