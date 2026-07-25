Российские военные уничтожили пункт управления БПЛА ВСУ в Сумской области

В Минобороны России рассказали, что расчётами беспилотных систем во взаимодействии с артиллерийскими подразделениями 41-го мотострелкового полка 44-го армейского корпуса группировки войск «Север» в ходе разведывательных мероприятий обнаружен и уничтожен пункт управления БПЛА боевиков ВСУ в Сумской области.