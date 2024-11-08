Владельцы ипотечных квартир: неожиданные изменения, которые повлияют на ваш бюджет! Юлия ЧелкановаС недавних пор владельцы квартир, находящихся в ипотеке, получили возможность воспользоваться новыми мерами поддержки, которые могут значительно облегчить их финансовое бремя.