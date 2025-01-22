ФИЗИКА ПРИЗНАЕТ СВЕРХРАЗУМ. Беседа с академиком А.Е. Акимовым. Исследования русских ученых в области торсионных полей привели к выводу: наблюдаемую Вселенную можно уподобить Сверхразуму.
ФИЗИКА ПРИЗНАЕТ СВЕРХРАЗУМ. Беседа с академиком А.Е. Акимовым.
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
МГ
Малик Гумеров
"Вселенная - живая супер ЭВМ" = Верх тупости приписывать жизнь к техногенной компоненте - ЭВМ !!! ЭВМ исходит только от разума - ограниченного , неразумного , ........ ! И сравнения такие приходят от не способности ума осознать суть- реалии мироустройства ...... ...!? И никогда никакой ЭВМ не будет способен сравниться с жизненными процессами во всем ее неограниченном объеме и проявлении ...... !
Ответить
11 час.
Свежие комментарии