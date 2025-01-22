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ФИЗИКА ПРИЗНАЕТ СВЕРХРАЗУМ. Беседа с академиком А.Е. Акимовым.

ФИЗИКА ПРИЗНАЕТ СВЕРХРАЗУМ. Беседа с академиком А.Е. Акимовым.

ФИЗИКА ПРИЗНАЕТ СВЕРХРАЗУМ. Беседа с академиком А.Е. Акимовым. Исследования русских ученых в области торсионных полей привели к выводу: наблюдаемую Вселенную можно уподобить Сверхразуму.

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Комментарии
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МГ
Малик Гумеров
&quot;Вселенная - живая супер ЭВМ&quot; = Верх тупости приписывать  жизнь  к  техногенной компоненте - ЭВМ !!!   ЭВМ  исходит только  от разума - ограниченного , неразумного , ........ !  И сравнения такие  приходят от  не способности ума  осознать  суть- реалии мироустройства   ......  ...!?                       И никогда никакой ЭВМ  не будет способен  сравниться с  жизненными процессами   во всем ее  неограниченном объеме и проявлении  ...... !
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