ФИЗИКА ПРИЗНАЕТ СВЕРХРАЗУМ. Беседа с академиком А.Е. Акимовым.

МГ

Малик Гумеров

"Вселенная - живая супер ЭВМ" = Верх тупости приписывать жизнь к техногенной компоненте - ЭВМ !!! ЭВМ исходит только от разума - ограниченного , неразумного , ........ ! И сравнения такие приходят от не способности ума осознать суть- реалии мироустройства ...... ...!? И никогда никакой ЭВМ не будет способен сравниться с жизненными процессами во всем ее неограниченном объеме и проявлении ...... !