Поддельные медкнижки нашли в приморском кафе, где отравился 71 человек

В ходе расследования уголовного дела по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности, сотрудники приморского СК выявили шесть поддельных медицинских книжек у сотрудников общепита, где отравился 71 человек.
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