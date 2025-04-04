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Царьград

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Европа пока не готова к переговорам с Путиным: комментарий Пескова

Европа пока не готова к переговорам с Путиным: комментарий Пескова

В ожидании диалога: Москва не получила сигналов от Европы о готовности к переговорам с президентом Путиным, сообщает пресс-секретарь Дмитрий Песков.

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