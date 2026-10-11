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Бордюр вокруг дорожки держит плитку на месте: что заложить под него, чтобы ничего не разъехалось

Бордюр вокруг дорожки держит плитку на месте: что заложить под него, чтобы ничего не разъехалось

Правильно установленные бордюры выполняют много задач, а не только наводят красоту во дворе. Они становятся структурным якорем, предотвращающим деформацию покрытия, отмечает дзен-канал «Сделай сам».

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