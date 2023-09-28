15 фото, как время, люди (и коты изнашивают вещи

Стареют не только люди, и далеко не все вещи время превращает в винтаж и антиквариат. Некоторые предметы беспощадно изнашиваются, так что нужно либо вовремя остановиться, чтобы сохранить их, либо попробовать отремонтировать и дать вторую жизнь.