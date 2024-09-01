Страна и люди
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Страна и люди

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Военкор Марат Хайруллин о подвиге 9-го полка

Военкор Марат Хайруллин о подвиге 9-го полка

Сегодня, когда падает информационная блокада, устроенная Западом и Украиной вокруг захваченных территорий, появляется все больше и больше неопровержимых свидетельств того, что украинские военные целенаправленно охотились за мирными жителями, расстреливая дронами даже группы беженцев, пытающихся уйти*.

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Комментарии
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Анатолий ashkourin
Как хорошо,что Кремль и МО еще не в окружении,а то 9 полк пришлось бы расположить вдоль Кремлевской стены.
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14 час.
М
Мария
Низкий поклон нашим героям!
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14 час.
Alex Nемо
Запад фатально не понимает Россию.
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31 мин.

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